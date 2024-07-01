الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بطرة بالدقهلية

حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية

شهد طريق بطرة بسنديلة بمحافظة الدقهلية حادث تصادم دراجتين بخاريتين، ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: مصطفي طارق، 20 سنة باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، ويوسف عيد 12 سنة بكدمة بالصدر، وأحمد محمد، 19 سنة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وعيد أحمد 45 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج. 

وتم نقل المصابين لمستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

طريق بطره بسنديله الدقهلية حادث تصادم اصابة ٤ أشخاص مروان حبيب

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