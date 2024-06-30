كاتب صحفي: الشركة المتحدة استطاعت أن تثبت أقدام الإعلام المصري وفي تقدم مستمر

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن ثماني سنوات هي عمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولكن رغم ذلك استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة لم تستطع كيانات كبرى أخرى أن تحققها بهذا الوقت وبهذه الجودة.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لفت انتباهه ان الشركة المتحدة استطاعت أن تثبت أقدام الإعلام المصري على المستوى المحلي في مصر وعلى المستوى العربي وربما يصل صداها إلى مستويات عالمية وفي تطور مستمر.

وتابع، أن وجود الشركة المتحدة على مدار 8سنوات كان نوعًا من الإشارة إلى ماحدث في الفترة مابين 2011 إلى 2014 و2016 وأشار إليه الرئيس السيسي من ان الإعلام المصري لا يعبر عن الواقع الموجود بالفعل على أرض مصر وما يجري من إنجازات ومن أحداث يرى الرئيس أنها جديرة بأن يتم تناولها في الإعلام.

تعدد آليات الشركة المتحدة يؤكد نجاحها في رسالتها



وأشار إلى أن الشركة من خلال مجموعة من المسئولين رأوا أنه يمكن وجود إعلام قوي يعيد لمصر ريادتها الإعلامية ويتحدث عن الانجازات التي تتم يوما بعد يوم وهكذا، وكان وجود الشركة المتحدة التي نمت وتطورت أذرعها لتصل إلى40 شركة فرعية أو40 آلية إعلامية ما بين قنوات مختلفة ومتعددة الأهداف ومتعددة الطرق في تناول الموضوعات الإعلامية مابين صحف وآليات للإعلام والعلاقات العامة لإذاعة قرآن كريم وغيره وهذا يؤكد نجاح الشركة في رسالتها.



