الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالدقهلية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

وقعت مشاجرة داخل بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، نتج عنها مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع مشاجرة داخل مياه بحيرة المنزلة، بين صيادين بسبب خلافات سابقة، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين داخل البحيرة بسبب خلافات سابقة، نتج عنها مصرع "محمد.ال"، 26 عامًا، مقيم المطرية، وإصابة "محمد.ح" 30 عامًا، مقيم شارع سعد زغلول المطرية، و"محسوب.م"، 26 عامًا.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة، ووضعه بثلاجة حفظ الموتي، ودخول المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة بحيرة المنزلة الدقهلية مصرع شخص إصابة شخصين

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