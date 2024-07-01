الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالغيط لـ"الشاهد": الحشود في 30 يونيو كشفت حجم الغضب العارم ضد الإخوان

السفير أحمد أبوالغيط
السفير أحمد أبوالغيط

أكد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الفلسفة الحاكمة في عهد الإخوان أدت إلى سياسية خارجية اتسمت "بالمراهقة".

وقال أبوالغيط خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، الحشود التي شاركت في ثورة 30 يونيو كشفت عن حجم الغضب العارم من الشعب ضد الإخوان".

وأضاف: "الشعب المصري في الفترة من 25 يناير حتى 30 يونيو كانت فترة لاحتدام الوضع واكتشاف النوايا الإخوانية اتجاه المجتمع المصري، وكان هناك سباق للسيطرة الإخوانية على مفاصل المجتمع المصري، وبعد ذلك كان بعض قادة القوة المتأسلمة أنهم سيحكمون لعشرات السنوات، وقالوا نصًا إنهم سيحكمون لـ500 سنة، وعندما تحدث 30 يونيو ثم 3 يوليو، وفي 30 يونيو الساعة 12 مساء لم أصدق مدى غضب الشعب المصري إلا من خلال الملايين في الشوارع الخاصة بالمدن وليس ميدان التحرير فقط في الإسكندرية وبنها والسويس وبورسعيد، ويوم 3 يوليو بعد إلقاء البيان في العاشرة مساء وقد تأخر عدة ساعات نتيجة للمداولات وللقاءات والإعداد شعرت بالخوف والخشية على ماذا سيحدث".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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