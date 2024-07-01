أبوالغيط لـ"الشاهد": الفلسفة الحاكمة في عهد الإخوان أدت لسياسية خارجية اتسمت "بالمراهقة"

أكد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المصريين اكتشفوا الخدعة الكبرى من الإخوان فثاروا عليهم.

وقال أبوالغيط خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، الفلسفة الحاكمة في عهد الإخوان أدت إلى سياسية خارجية اتسمت "بالمراهقة".

وأضاف المصريين اكتشفوا الخدعة الكبري واكتشفوا النوايا المبيته، وكان هناك ملامح لذلك، مثلًا الرجل الذي كان يريد أن يعمل عملية تجميل، أو وزير الاعلام المصري الذي يبغي مشاكسه الفتيات، هذه أمثلة تلحق أذى شديد بالمصري، لأن المصري له منهجيه شديدة في التعامل، وقصة نوفمبر وإعلان نوفمبر 2012 والتحكم في السلطة ولا أحد غيرنا يحكم، وأن الجميع لم خدم في الـ50 الماضية ينحي جانبًا.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.