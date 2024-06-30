أبو الغيط لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والإسلام

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يوم 3 يوليو في حدود الساعة 10 مساء، وكان البيان تأخر في إلقائه نتيجة المداولات والإعداد، مرددا: “بدأ يساورني الخوف والخشية على ماسيجرى فيما بعد، لما حصل البيان وبعده بدقائق انطلقت للنوم، 12 ساعة متواصلة”.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "من الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 3 يوليو 2013، كنت أنام الساعة 11 ونصف مساء وأستيقظ الساعة 3 فجرا، مكنتش مصدق إن أولادي وأحفادي هيعيشوا هذا الالتباس الذي حدث في المجتمع المصري".

وتابع: “6 أكتوبر و30 يونيو أيام مهمة في تاريخ مصر الحديث، لأن 6 اكتوبر استعادت مصر شرفها حتى لو احتاج الأمر سنوات للحصول على كامل الارض، وفي 30 يونيو تخلصت مصر وأنقذت من وضع مصري إقليمي دولي مان سيؤدي إلى مأساه كبرى للإقليم والإسلام، ففي العالم الغربي كانوا يتحدثون عن تغيير صياغة للقرآن الكريم”.