الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحالف الأحزاب: جميعنا خلف القائد عبدالفتاح السيسى نحو الجمهورية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه تحالف الاحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل،والمكون من 42 حزبا سياسيا  التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والقوات المسلحه والشرطة المصريه بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

 

وأكد رؤساء الأحزاب السياسية خلال الاحتفال الذي نظمه التحالف بمقر حزب إرادة جيل بمناسبة الذكري 11 لثورة 30 يونيو.

 

بحضور رؤساء الاحزاب واتحاد العمال واتحاد المرأة، أن جميع  الأحزاب خلف القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن ثورة ٣٠ يونيو كانت بداية للاصلاح والنهوض في مختلف المجالات في مصر، وشهادة ميلاد وتحول وانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.

 

وقال النائب تيسير مطر: نؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة نجحا فى تحقيق الأمن والأمان للوطن، مشددا على ضرورة مواصلة العمل والتكاتف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الثورة ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل باهر.

 

على صعيد آخر أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ثورة 30 يونيو كشفت الستار عن المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من خلال العمليات الإرهابية التي نفذتها ضد المصريين، وهو ما جعل الشعب المصري يشعر الخوف الحقيقي على الوطن ليخرج بالملايين في الميادين والشوارع بمختلف المحافظات لتصحيح المسار وإنقاذ مصر من براثن العنف والإرهاب وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد.

 

وقال "مجدي"، إن الشعب المصري نجح خلال ثورة 30 يونيو من الإطاحة بحكم الإخوان وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وخرج ليطالب بإسقاط حكم المرشد، وحينها قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة المصريين.

إجازة ثورة 30 يونيو أحتفالية كبري بذكري ثورة 30 يونيو إنجازات ثورة 30 يونيو احتفالية ثورة 30 يونيو تحالف الأحزاب المصرية

مواد متعلقة

حلمي النمنم: بيان 3 يوليو حول 30 يونيو إلى ثورة حقيقية

الأكثر قراءة

عاجل.. الشرطة الألمانية تعتقل رجلا هاجم عدة أشخاص بسكب مادة حارقة

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

إعلان نتيجة المرحلة الأولى للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية بالعبور

"أصحاب الشركة بقو بلطجية".. ماذا حدث لسارة الشيخ صاحبة واقعة الاعتداء فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر