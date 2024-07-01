تحالف الأحزاب: جميعنا خلف القائد عبدالفتاح السيسى نحو الجمهورية الجديدة

وجه تحالف الاحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل،والمكون من 42 حزبا سياسيا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والقوات المسلحه والشرطة المصريه بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وأكد رؤساء الأحزاب السياسية خلال الاحتفال الذي نظمه التحالف بمقر حزب إرادة جيل بمناسبة الذكري 11 لثورة 30 يونيو.

بحضور رؤساء الاحزاب واتحاد العمال واتحاد المرأة، أن جميع الأحزاب خلف القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن ثورة ٣٠ يونيو كانت بداية للاصلاح والنهوض في مختلف المجالات في مصر، وشهادة ميلاد وتحول وانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.

وقال النائب تيسير مطر: نؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة نجحا فى تحقيق الأمن والأمان للوطن، مشددا على ضرورة مواصلة العمل والتكاتف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الثورة ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل باهر.

على صعيد آخر أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ثورة 30 يونيو كشفت الستار عن المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من خلال العمليات الإرهابية التي نفذتها ضد المصريين، وهو ما جعل الشعب المصري يشعر الخوف الحقيقي على الوطن ليخرج بالملايين في الميادين والشوارع بمختلف المحافظات لتصحيح المسار وإنقاذ مصر من براثن العنف والإرهاب وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد.

وقال "مجدي"، إن الشعب المصري نجح خلال ثورة 30 يونيو من الإطاحة بحكم الإخوان وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وخرج ليطالب بإسقاط حكم المرشد، وحينها قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة المصريين.