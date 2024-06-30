ملفات أمام رئيس الحكومة



ينتظر المصريون منذ فترة التغيير الوزاري المرتقب، والذي سيعلن عنه خلال الإيام القليلة القادمة، ما يتوقعه المصريون أن يكون التغيير شاملا لكل مفردات الوزارة، ويشمل سياسات التي كانت قائمة.

يتمتع الرئيس السيسي بحس سياسي واعي وخلاق، يراعي فيه التطلعات العامة لجماهير المصريين، وهذا الفكر يرتكز على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

غير أن هناك ملف يحمله المصريون بضيق مكتوم ولا يصرحون به، ويعتبر نقطة عار في جبين الدولة المصرية، وهو ملف الكهرباء بكل ما فيه من متاعب، وصلت الى إزهاق اروح بعض المصريين بسبب هذا الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي.

ونرى أن مسالة قطع الكهرباء وتخفيف هي أكبر إهانة للمريين، واستهانة بهم، وبتاريخهم.

فقد ارتفعت معدلات انقطاع الكهرباء في مصر خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى أكثر من خمس ساعات في بعض المناطق، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وخرجت الحكومة عن صمتها، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2024، وقدم رئيس الوزراء مصطفى متولي اعتذارا للشعب المصري، لأول مرة، عن انقطع الكهرباء بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين، لكنه حمل بشرى غير سارة باستمرار زيادة معدلات انقطاع الكهرباء حتى نهاية الشهر.

الحقيقة أن هناك أصوات مثقفة وإعلامية، استنكرت طريقة تعامل الحكومة مع الشعب في مشكلة الكهرباء، وقال بعض الإعلاميين أنها تتعمد تجاهل الشعب المصري ولا تعرف ثقافة الاعتذار، وفي اليوم التالي، ظهر رئيس الوزراء بنفسه وأعلن، الاعتذار لأول مرة.

كما أن هناك معاناة لحظة انقطاه التيار اثناء صعود الأسانسير، حيث يتم سجن مستعملي المصعد لمدة طويلة، كان من ناحية أخرى مصدر رعب مادي، خوفا من تلف الأجهزة المنزلية التي أصبحت بآلاف الجنيهات، لاسيما وأن التيار كان يعود لمدة لا تزيد عن سبع دقائق قبل أن ينقطع من جديد.

الحقيقة ان تصريحات المسؤولين كانت متناقضة مع تصريح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر منذ أربعة أشهر، والتي كان يشير فيها إلى انتهاء معاناة المواطن المصري إبان عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، خلال صيف عامي 2012 و2013.

ففي الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن استهلاك الكهرباء في مصر زاد بصورة كبيرة، وأدى إلى زيادة حجم استهلاك الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، وإلى ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، وهو ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

الحقيقة مشكلة الكهرباء في مصر تصعب فيها الحلول الفردية. مولدات الكهرباء باهظة الثمن، وتحتاج لوقود مرتفع الثمن أيضا، فضلا عما تحدثه من ضوضاء تزعج السكان. الأمر الآخر ان معظم بيوت المصريين في المدن متعددة الطوابق وتحتوي على اسانسيرات لنقل السكان للطوابق العليا، لأجل هذا يعاني السكان الأمرين في الصعود الى مساكنهم في الدوار العليا، وبعضهم من كبار السن ولا يتحملون الصعود الطويل.

الحل الأخر وهو تجميع اشعة الشمس، بالألواح، حل مكلف، وله حساباته، فضلا عن الجو المصري المليء بالغبار مما يجعل تنظيف تلك الواح من الغبار المتراكم عبء يضاف على تكاليفها العالية.

وهناك ملف آخر لا يقل خطورة نتمنى أن يعالجه رئيس الحكومة بحكمة واقتدار وصبر، وهو ملف اللاجئين، ومصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها عام 1967، وبناء عليه يقع على عاتقها حماية اللاجئين الفارين إليها، كما تؤكد المادة 91 من دستور 2014 على حق الدولة في منح اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، وأيضًا تُلزِم المادة 93 من الدستور المصري بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتفوض الحكومة المصرية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتبها في القاهرة منذ عام 1954 في تسجيل اللاجئين عن طريق تقدمهم شخصيًّا إلى المفوضية أو إبداء رغبتهم في التسجيل عبر الهاتف لتقنين إقامتهم ما يعطيهم حرية التنقل في مصر، وكانت المفوضية قد بتت في 11 ألف طلب لجوء عام 2022 كأكثر المكاتب التي حددت وضع اللاجئ حول العالم). كما تشير المفوضية إلى أن هناك 473 ألف لاجئ مسجل من 62 جنسية، وفي نوفمبر 2023، كان عدد اللاجئين من السودان حوالي 162 ألفًا، بينما السوريون 152 ألفًا يليهم جنوب السودانيين بـ 35 ألفًا ثم إريتريا بـ 30 ألفًا، ويشكل الأطفال 38% من إجمالي اللاجئين.