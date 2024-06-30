الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشأت الديهى يهاجم عصام حجى: حضورك تنصيب الرئيس السيسى لا يشرفنا

نشأت الديهي
نشأت الديهي

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، عصام حجي، أحد علماء وكالة ناسا، واصفًا إياه بأنه يعاني من اضطراب سياسي، معربًا عن استيائه من تصريحات حجي التي أعرب فيها عن فخره بعدم حضور حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: "دي اسمها قلة أدب، ده سوء تقدير، حضورك لا يشرفنا".

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten" الفضائية،  أن عصام حجي شخص غير مؤثر ولا يفهم شيئًا في السياسة، مؤكدًا: "كلامك لا قيمة له، كلامك هو والعدم سواء".

وأشار "الديهي" إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وأعداء مصر يعيشون اليوم أيامًا سوداء، ولديهم أجندة مخفية تهدف للسيطرة على مصر وتغيير هويتها.

الاعلامي نشأت الديهي عصام حجي وكالة ناسا تصريحات حجي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالورقة والقلم جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان

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