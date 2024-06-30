"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة بملف الصحة خلال 11 عامًا وأهم المبادرات

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود الدولة في ملف الصحة خلال 11 عامًا وما تم تحقيقه فيه، وجاء فيه أنه تم تكثيف العمل لتطوير وتحسين منظومة الصحة في أنحاء الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما تم زيادة المبادرات الرئاسية في كل الخدمات الصحية، ومنها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وإطلاق مبادرة 100 يوم صحة، التي قدمت خدمات طبية متنوعة لأكثر من 55 مليون مواطن.

واستفادت قرابة 50 مليون امرأة من مبادرة دعم صحة المرأة وأكثر من 2.5 مليون أخرى بمبادرة العناية بصحة المرأة والجنين حتى مايو 2024.

كما تم فحص قرابة 6.5 مليون طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند حديثي الولادة حتى ما يو 2024.

وتم فحص قرابة 50 مليونًا في المبادرة الرئاسية لإكتشاف وعلاج سوء التغذية بين تلاميذ المدارس الابتدائية حتى مايو 2024.

وأشار التقرير إلى انه تم فحص أكثر من 21.5 ألف طفل بمبادرة للكشف عن مرض الضمور العضلي الشوكي حتى مايو 2024.

إنهاء قوائم الانتظار



وتم العمل على إنهاء قوائم الانتظار وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم زيادة أسرة الرعاية المركزة في كافة ربوع مصر.

وكشف التقرير أن 69 مليون منتفع بالهيئة العامة للتأمين الصحي حتى2023، وتغطية أكثر من 6 ملايين مواطن وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة بمنظومة التأمين الشامل الجديد.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية والمستشفيات في محافظات الجمهورية، وإنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية وتطوير معهد ناصر وتحويله إلى مدينة النيل الطبية.

وتم إطلاق قوافل طبية علاجية تشمل مجالات متنوعة وزيادة معدلات تقديم الخدمة الصحية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

كما شهد قطاعات المنتجات الطبية واللقاحات وتكنولوجيا تصنيع الدواء تطورًا كبيرًا.



