قرار جديد من النيابة بشأن المتهمة بخطف طفل في غفلة من والدته

قررت نيابة قسم ثان طنطا بالغربية إخلاء سبيل السيدة المتهمة بخطف طفل من والدته داخل محل لبيع المواد الغذائية.

كانت وحدة الرصد بوزارة الداخلية رصدت تداول فيديو لسيدة تمسك بطفل في محل لبيع المواد الغذائية وتضرر صاحبة الفيديو من كون السيدة المشار إليها في الفيديو خاطفة للطفل

وتمكنت وحدة مباحث قسم ثان طنطا من التوصل للمحل ورفع كافة الفيديوهات وضبط السيدة المشكوى في حقها وعرضها على النيابة العامة.

وبعد الإطلاع على جميع الفيديوهات أسفرت التحقيقات مع صاحب المحل وعامل الكاشير وأخذ اقوال الشاكية والمشكوى في حقها وفحص كل الفيديوهات التي أظهرت أن السيدة الشاكية جاءت من ناحية والمشكوى في حقها من ناحية أخرى وأنالأخيرة معها طفلين ظهروا فى الفيديوهات وأنه واقعة مسك الطفل جاءت سهوًا.

تولت النيابة العامة التحقيقات بعد قرار وكيل النائب العام بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.