الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشأت الديهي: 30 يونيو يوم تاريخي والإخوان لا حق لهم إلا البكاء

نشأت الديهي
نشأت الديهي

تحدث الإعلامي نشأت الديهي عن ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "كان يومًا تاريخيًا في المكنون المصري، إرادة المصريين في هذا اليوم تسيدت المشهد".

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هذا اليوم بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية حالك السواد، لأن الشعب وضع هؤلاء تحت أحذيته عندما استشعر الخطر على مستقبله.

وأضاف "الديهي" أن الإخوان ومن معهم ليس لهم أي حق في مصر، إلا حق واحد وهو البكاء، معقبًا: "لكم فقط حق البكاء، والصراخ، ولطم الخدود".

وفي سياق منفصل، قال إن الحديث عن تأخر التعديل الوزاري بسبب اعتذار الكثير من المرشحين أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "مفيش حد مصري يُطلب لمهمة وطنية ويرفض.. عيب إن في حد يعمل بطولة على حساب الدولة".

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