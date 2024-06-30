خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من مخاطر ارتفاع حرارة الهواتف المحمولة

حذر أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من المشاكل التي تواجه الهواتف المحمولة مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن البطاريات قد تنتفخ داخل الهاتف، مما يشكل خطرًا على المستخدمين.

وأوضح أن هذه المشاكل تزداد مع الهواتف الجديدة التي تستخدم تقنيات الشحن السريع، مما قد يؤدي إلى انفجار الهاتف.

وأضاف السخاوي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الشحن السريع يرفع من درجة حرارة الهاتف، مما يزيد من احتمالية الانفجار، مشيرًا إلى أن كثرة استخدام الألعاب على الهاتف وفتحها في وقت واحد يزيد من الضغط على الجهاز ويرفع من درجة حرارته.

وأوضح أن استخدام "جرابات" الهاتف المصنوعة من السيلكون يحتفظ بالحرارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ونصح بتغيير هذه الجرابات، كما نوه بأن استخدام الثلوج لخفض درجة حرارة الهاتف هو تصرف غير صحيح ويضر بدوائر الكهرباء داخل الجهاز.

وشدد "السخاوي" على ضرورة تقريب الهاتف من مروحة كهربائية عند ارتفاع درجة حرارته لتخفيضها تدريجيًا، محذرًا من استخدام الشاحن في هذه الحالة لأنه قد يؤدي إلى انفجار الهاتف.