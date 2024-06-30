نشوب حريق في أشجار على كورنيش الدقي بالجيزة

شبّ حريق، مساء الأحد، في مجموعة من الأشجار والنخيل بكورنيش النيل بالدقي ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها فور انتقالهم لمكان البلاغ.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأوراح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مجموعة من الأشجار بكورنيش النيل بالدقي وعلى الفور انتقل على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وكشفت المعاينات الأولية عن اشتعال النيران فى مخلفات امتدات لأشجار ونخيل بكورنيش النيل وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وقد تم تحرير المحضر اللازم، لتباشرالنيابة التحقيق.