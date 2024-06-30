الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشوب حريق في أشجار على كورنيش الدقي بالجيزة

حريق في أشجار على
حريق في أشجار على كورنيش الدقي

شبّ حريق، مساء الأحد، في مجموعة من الأشجار والنخيل بكورنيش النيل بالدقي ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها فور انتقالهم لمكان البلاغ.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأوراح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مجموعة من الأشجار بكورنيش النيل بالدقي وعلى الفور انتقل على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وكشفت المعاينات الأولية عن اشتعال النيران فى مخلفات امتدات لأشجار ونخيل بكورنيش النيل وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وقد تم تحرير المحضر اللازم، لتباشرالنيابة التحقيق.

حريق الحماية المدنية قوات الحماية المدنية بالجيزة كورنيش النيل بالدقي النيابة العامة

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