مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكات استراتيجية واستثمارية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكات استراتيجية واستثمارية".

تتزايد اهتمامات المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في مصر، وذلك بسبب الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تسعى مصر إلى جذاب استثمارات أوروبية تقدر بـ5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمارية بـ 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية لمصر.

كما تستهدف مصر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتركيز على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتجارة والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والامن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.