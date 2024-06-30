محافظ الغربية يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

شهد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الاحتفالية الفنية التي أقامها المركز الثقافي بطنطا بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو التي تتزامن مع مرور 6 أعوام على افتتاح المركز، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة العقيد فارس الاشوح المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، المقدم إبراهيم عيد الأمن الوطني، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

واستقبل المركز الثقافي الحضور بديفيله فني فرعوني مستوحى من مصر القديمة وعقب ذلك افتتح المحافظ ومرافقوه معرض رسوم الأطفال حول انجازات الجمهورية الجديدة

وخلال جولته التفقدية في أركان المعرض، أشاد المحافظ بجودة المعروضات والحس الوطني الذي يتمتع به الأطفال 2300 ومدى مهارتهم في توثيق تلك الإنجازات، كما استمع المحافظ لعزف موهبتين من ذوي الهمم.

واستهل الحفل فقراته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة القران الكريم وثم عرض اوبريت فني حول ثورة 30 يونيو بطولة أطفال برنامج "مواهبنا مستقبلنا" من إقليم غرب ووسط الدلتا وهو البرنامج الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة لاكتشاف ودعم الموهوبين في الأقاليم في المجالات الفنية المختلفة والذي حاز على اعجاب واشادة الجمهور وقام الأطفال بعد ذلك بتوزيع الورود وأعلام مصر على الحضور احتفالاً بالعيد 72 للشرطة المصرية.

واستمر الحفل بعرض بعنوان تحيا مصر قدمته مواهب البالية بالمركز الثقافي، وعرض فيلم تسجلي عن ثورة 30 يونيو.

واختتم الحفل فقراته بعرض غنائي وطني متميز لفرقة الانفوشي للموسيقى العربية قدموا خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة وأغاني وطنية وحماسية بمصاحبة استعراضات لمواهب المركز بفصل البالية نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الحضور برفع الأعلام.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، حيث شهدت مصر عهد جديد من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.