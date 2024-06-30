الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث في شؤون الحركات المتطرفة: مصر نجحت في مواجهة الإرهاب

مصطفى حمزة
مصطفى حمزة

قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مصر نجحت في محاربة الإرهاب على أكثر من محور، خاصة على المحور الشرقي والغربي من خلال أكثر من عملية عسكرية انتهاءً بالعملية العسكرية الشاملة في 2018 التي نجحت في دحر الإرهاب في سيناء.

وأضاف "حمزة"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العملية العسكرية الشاملة نجحت في القضاء على 500 إرهابي، والقبض على أكثر من 1000 مشتبه به، وضبط أكثر من 20 مليون قرص من المواد المخدرة، بالإضافة لعدد كبير من العربات العسكرية، وكميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على العديد من الحركات الإرهابية مثل حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكذلك “لواء الثورة”، وغيرها من التنظيمات التي كانت تُمارس الإرهاب ضد الدولة المصرية. 

باحث في شؤون الحركات المتطرفة مصر الضفة الأخرى القاهرة الإخبارية ارهابي

مواد متعلقة

اتحاد الأحزاب اليسارية بإسرائيل: حان الوقت لتقديم بديل لنتنياهو

إعلام عبرى: من المتوقع إعلان إسرائيل انتهاء العملية فى رفح الفلسطينية

إعلام إسرائيلى: متظاهرون أمام منزل نتنياهو فى قيسارية يطالبون بمحاكمته

مراسل القاهرة الإخبارية: للمرة الأولى منذ 10 سنوات القواعد الأمريكية بأوروبا ترفع مستوى التأهب

مارى لوبان: الشعب الفرنسى أسقط عمليًا معسكر ماكرون فى الانتخابات التشريعية

أستاذ علاقات دولية: استخدام السلاح النووى يعني نهاية البشرية بالكامل

وكالة الأنباء الفرنسية: اليمين المتطرف يتصدر بفارق كبير بالانتخابات التشريعية فى فرنسا

انتخابات تشريعية تاريخية فى فرنسا.. عرض تفصيلى مع مذيعة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

خيرى رمضان يعلق على رحيل أنتونى موديست من نادى الأهلى (فيديو)

نشأت الديهى يهاجم عصام حجى: حضورك تنصيب الرئيس السيسى لا يشرفنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر