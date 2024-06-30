باحث في شؤون الحركات المتطرفة: مصر نجحت في مواجهة الإرهاب

قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مصر نجحت في محاربة الإرهاب على أكثر من محور، خاصة على المحور الشرقي والغربي من خلال أكثر من عملية عسكرية انتهاءً بالعملية العسكرية الشاملة في 2018 التي نجحت في دحر الإرهاب في سيناء.

وأضاف "حمزة"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العملية العسكرية الشاملة نجحت في القضاء على 500 إرهابي، والقبض على أكثر من 1000 مشتبه به، وضبط أكثر من 20 مليون قرص من المواد المخدرة، بالإضافة لعدد كبير من العربات العسكرية، وكميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على العديد من الحركات الإرهابية مثل حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وكذلك “لواء الثورة”، وغيرها من التنظيمات التي كانت تُمارس الإرهاب ضد الدولة المصرية.