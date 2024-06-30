الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تعليم دمياط»: نحتاج حكومة تساند الرئيس وتخفف معاناة المواطنين

هاني ابو جلالة
هاني ابو جلالة

قال هاني أبو جلالة، عضو مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بـ دمياط، أن اليوم 30 يونيه ذكرى الثورة العظيمة التي أنقذت مصر من الخراب والدمار وأخونة الدولة وضياع الهوية من 11 سنة وفى مثل هذا اليوم كانت نهاية حكم جماعة إخوانية إرهابية تحرك الشعب المصري فى كل نجع وقرية ومدينة والهتاف الموحد يسقط يسقط حكم المرشد.. لا أمان للإخوان.. مرسى مش رئيسي.. كانت ثورة ٣٠ يونيه سلمية بمعنى الكلمة لم تقع حادثة واحدة فى هذا اليوم رغم خروج الملايين للشوارع؛ لأن هدفهم هو تخليص مصر من حكم الإخوان.

ونجحت الثورة وسقط حكم الجماعة وبدأت مصر عهدا جديدا نعم نواجه مشاكل وتحديات لكن هناك وطن وتنميه وأمن واستقرار مصر أصبحت تمتلك إرادتها الحرة ولا يتحكم فيها تنظيم دولي يتحرك بتعليمات من المخابرات البريطانية والأمريكية نتحمل تبعات الحرب الاقتصادية وندرك خطورة التحديات التي تواجهنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، لكننا على ثقة أن مصر ستواجه كل المؤامرات وستنتصر على كل التحديات وأن القائد الذي إنحاز لثورة المصريين في 3 يوليو سينجح في التصدي لكل الأزمات وينتصر عليها رغم أنف المتآمرين الذين يراهنون علي إلحاق مصر بالسودان وليبيا واليمن.

أضاف هاني أبو جلالة، لـ"الدستور"، إننا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى السنوية لثورة ٣٠ يونيو فإننا على اعتاب أن يتم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة نتطلع لها برؤى مختلفة حيث إننا نبتغي فيهم أن يكملوا المشروعات القومية التي اطلقها وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية وننتظر أن نجني ثمارها.

كما أننا نبتغي ونتطلع لوزارة تستطيع ان تخفف الأعباء عن كاهل المواطن في ظل العديد والعديد من الأزمات التي طالت مصرنا العزيزة وكان على رأسها ازمة انقطاع التيار الكهربي والتي تسببت في حالة من الغضب لدى المواطنين.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:

https://youtu.be/IH9aYskgSbA

دمياط 30 يونية أحداث دمياط إعلان الحكومة الجديدة جلالة أعتاب

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