الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شخصياتهن مثل الأطفال.. مواصفات المرأة برج القوس

برج القوس
برج القوس

يعرف عن مواليد برج القوس خاصة في النساء بأنهن يعملن على إظهار حبهن بالأفعال لا الأقوال، ويقمن بالاهتمام بالآخرين، وربما يكون برج القوس هو من أكثر الأبراج عندما يتعلق الأمر بالعاطفة والرومانسية وإيماءات الحب الكبيرة.

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صفات المرأة مواليد برج القوس:


القوس، البرج الفلكي التاسع في قائمة الأبراج، معروف بمغامراته بطبيعته ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقات، قد تواجه نساء القوس الكثير من مشاكل التوافق مع الأبراج الأخرى، حيث يرغبن في الحصول على قسط من الاستقلال والحرية. 
 

هن شخصيات مشوشة ومضطربة في علاقتهم مع شريك مسيطر ومع ذلك، فإن ما يجعلهن متألقات حقًا في الحب هو شخصيتهن المرحة والموجهة نحو العمل.    

لا تتوقع منها أن تقول أشياء تريد سماعها، هن أشخاص مرحة للغاية، لا يكذبون أبدًا، باختصار هن اطفال واثقين من أنفسهم.

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الابراج الفلكية التي تتوافق مع المرأة برج القوس:

امرأة القوس ورجل الحمل:

امرأة القوس ورجل برج الحمل هي مباراة عاطفية مصنوعة في الجنة، كلاهما أشخاص محبة للمرح ويتمتعان بحياة اجتماعية صحية ويرحبان بالمغامرات المقدمة في حياتهما. سيكون اتحادهم مليئًا بالبهجة والوفاء، و السمة الأكثر شيوعًا في الرسوم البيانية الخاصة بهم هي التفاؤل في كل جانب من جوانب الحياة، يجب أن يكون هذا بالتأكيد مؤشرًا لجعل حبهم يدوم إلى الأبد.

 

امرأة القوس ورجل الدلو:

الأزواج الذين ينتمون إلى هذه الأبراج فريدون من نوعهم، ومع ذلك، يتقاسم برج الدلو المبدع وبرج القوس المغامر صفات مشتركة، مما قد يجعل علاقتهما العاطفية قوية ومتناغمة. 
إن توافقهما في الحب هو الأقوى، حيث يميل كلاهما إلى الاستمتاع بالحياة النشطة والمبتكرة، كما يميل كلاهما إلى أن يكون مثيرًا للاهتمام للغاية للطرف الثاني، مما يجعل المناقشات تفاعلية وتزدهر أيضًا بالتغييرات المفاجئة والتنوع والمغامرة.

 

امرأة القوس ورجل الأسد:

شخصان يحبان المغامرة والدراما والحرية في الحب، وهذا يشكل أرضية مشتركة بينهما لإقامة علاقة متناغمة، كما أنهما يميلان إلى تحقيق التوازن بين الحب والحياة على قدم المساواة وتكوين زوجين يتمتعان بترابط عاطفي وتحفيز كبيرين، مما يجعل اتحادهما لحظة حب بكل الطرق.

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