إسلام الكتاتنى: الإخوان حاولوا تقسيم المجتمع وتفتيت اللحمة

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان تسعى لطمس ثورة 30يونيو، وأنها لم تكن ثورة شعبية وأنها كانت بأعداد قليلة وهو ما تحاول الترويج له.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل طوائف الشعب أجمعت أن يوم 30 يونيو كان ثورة باستثناء الإخوان لاستشعارهم الخطر.

سبب نزول الجماهير للميادين



وأكد أن الموضوع الأساسي والجوهري لاعتراض الجماهير ونزولهم للثورة كان للحفاظ على الهوية المصرية بعد استشعارهم أن هويتنا والصبغة التي نتسم بها منذ 7 آلاف سنة يحاول الإخوان العبث بها بالحاكمية والجاهلية والتكفير، وهو ما كان أخطر من الاحتلال الذي لم يؤثر في الهوية المصرية لذا استشعر الشعب بالخطر.



وتابع: أن بعد الهوية المصرية كان الحفاظ على الدين والعادات والتقاليد التي تربينا عليها، وأنه لافرق بيت مسلم ومسيحي لأن الإخوان حاولوا تقسيم المجتمع وتفتيت اللحمة سواء في مصر أو البلدان العربية.