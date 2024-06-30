الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسلام الكتاتنى: الإخوان حاولوا تقسيم المجتمع وتفتيت اللحمة

إسلام الكتاتني
إسلام الكتاتني

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان تسعى لطمس ثورة 30يونيو، وأنها لم تكن ثورة شعبية وأنها كانت بأعداد قليلة وهو ما تحاول الترويج له.
وأضاف، خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل طوائف الشعب أجمعت أن يوم  30 يونيو كان ثورة باستثناء الإخوان لاستشعارهم الخطر.

سبب نزول الجماهير للميادين


وأكد أن الموضوع الأساسي والجوهري لاعتراض الجماهير ونزولهم للثورة كان للحفاظ على الهوية المصرية بعد استشعارهم أن هويتنا والصبغة التي نتسم بها منذ 7 آلاف سنة يحاول الإخوان العبث بها بالحاكمية والجاهلية والتكفير، وهو ما كان أخطر من الاحتلال الذي لم يؤثر في الهوية المصرية لذا استشعر الشعب بالخطر.


وتابع: أن بعد الهوية المصرية كان الحفاظ على الدين والعادات والتقاليد التي تربينا عليها، وأنه لافرق بيت مسلم ومسيحي لأن الإخوان حاولوا تقسيم المجتمع وتفتيت اللحمة سواء في مصر أو البلدان العربية.

إسلام الكتاتني ثورة 30يونيو الهوية المصرية تقسيم المجتمع تفتيت اللحمة

مواد متعلقة

أحمد فضل شبلول: لو استمر حكم الإخوان لأصبحت مصر مثل أفغانستان

النائب العام الأسبق: الإخوان حلموا باقتناص وأخونة منصب "النائب العام" والقضاء تصدى لهم

في ذكرى 30 يونيو.. كيف قضت مصر على إرهاب الإخوان في سيناء؟

أحمد موسى: الإخوان يستغلون الأزمات من أجل تمكينهم مرة أخرى

"ملحمة شعبية".. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو على تنظيم الإخوان فى الخليج؟

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حلمى النمنم: القوى السياسية أعطت الإخوان كارت أحمر فى 3 يوليو

الأكثر قراءة

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

خيرى رمضان يعلق على رحيل أنتونى موديست من نادى الأهلى (فيديو)

نشأت الديهى يهاجم عصام حجى: حضورك تنصيب الرئيس السيسى لا يشرفنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر