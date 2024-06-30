الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. تعادل إيجابي بين إسبانيا وجورجيا في الشوط الأول

إسبانيا وجورجيا
إسبانيا وجورجيا

انتهى الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في الدور ثمن النهائي من  بطولة يورو 2024 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم منتخب جورجيا عن طريق روبن لو نورماند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 قبل أن يدرك رودري التعادل لصالح إسبانيا في الدقيقة 39.

أحداث الشوط الأول

منتخب إسبانيا بدأ المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك جورجيا.

وشهدت الدقيقة الخامسة تمريرة من داني كارفخال من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها بيدري بتسديدة من على القائم الأول ولكن أمسك بها مامارداشفيلي

نيكو ويليامز أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها لي نورماند برأسية من على القائم الأول ولكن تصدى لها مامارداشفيلي ثم شتتها الدفاع.

الهدف الأول للفريق الجورجي جاء في الدقيقة 18 بعدما أرسل  أوتار كاكابادزه كرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وارتطمت في جسد روبين لي نورماند ثم سكنت الشباك.

في الدقيقة 22 فابيان رويز سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وأمسك به الحارس مامارداشفيلي.

منتخب إسبانيا استمر في الضغط بقوة من أجل إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

واستطاع اللاروخا أن يسجلوا التعادل في الدقيقة 39 بعدما سدد رودري الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

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