"التنمية المحلية": لجنة تراخيص المحال العامة ستتابع تنفيذ قرارات المواعيد الجديدة

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مواعيد الفتح والغلق للمحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية والتي انتهت اليه أعمال اللجنة العليا أن تكون التوقيتات الجديدة ومواعيد الفتح للمحال التجارية بداية من 1 يوليو حتى الخميس الأخير من سبتمبر 7 صباحًا وتغلق الـ10 مساءً.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن مواعيد الإغلاق تزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة، بينما للمولات التجارية تفتح يوميًا الـ10 صباحًا وتغلق 12 منتصف الليل، وفي أيام الاجازات تزيد لتغلق في الـ1 فجرًا.

وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات، تابع: "تفتح الساعة السادسة صباحا تغلق في الـ12 منتصف الليل على أن يتم زيادة ساعة في الاجازات الرسمية وأيام الخميس والجمعة".

وواصل: "الدليفري يعمل على الـ24 ساعة، والورش داخل محطات الوقود تعمل كما هي".

وتابع: "قرارات غلق المحال يستثنى منه البقالة والسوبر ماركت والخضار والفاكهة والصيدليات مراعاة للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين ومحلات الدواجن".

وفيما يخص آلية التنفيذ للمواعيد الجديدة، أوضح أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تواصل اجتماعاتها الفترة المقبلة، لمتابعة التنفيذ مع المحافظات المصرية.