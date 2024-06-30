الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنمية المحلية": لجنة تراخيص المحال العامة ستتابع تنفيذ قرارات المواعيد الجديدة

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مواعيد الفتح والغلق للمحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية والتي انتهت اليه أعمال اللجنة العليا أن تكون التوقيتات الجديدة ومواعيد الفتح للمحال التجارية بداية من 1 يوليو حتى الخميس الأخير من سبتمبر 7 صباحًا وتغلق الـ10 مساءً.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن مواعيد الإغلاق تزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة، بينما للمولات التجارية تفتح يوميًا الـ10 صباحًا وتغلق 12 منتصف الليل، وفي أيام الاجازات تزيد لتغلق في الـ1 فجرًا.

وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات، تابع: "تفتح الساعة السادسة صباحا تغلق في الـ12 منتصف الليل على أن يتم زيادة ساعة في الاجازات الرسمية وأيام الخميس والجمعة".

وواصل: "الدليفري يعمل على الـ24 ساعة، والورش داخل محطات الوقود تعمل كما هي".

وتابع: "قرارات غلق المحال يستثنى منه البقالة والسوبر ماركت والخضار والفاكهة والصيدليات مراعاة للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين ومحلات الدواجن".

وفيما يخص آلية التنفيذ للمواعيد الجديدة، أوضح أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تواصل اجتماعاتها الفترة المقبلة، لمتابعة التنفيذ مع المحافظات المصرية.

التنمية المحلية مواعيد الفتح والغلق المحال التجارية أيام الإجازات خالد قاسم

مواد متعلقة

النائب العام الأسبق: الإخوان حلموا باقتناص وأخونة منصب "النائب العام" والقضاء تصدى لهم

مصطفى الفقي: ثورة 30 يونيو نقلة نوعية في الشخصية المصرية

المطالب الأربعة لـ"حماس" للوصول لوقف إطلاق النار

حسام بدراوى عن ثورة 30 يونيو: مصر تستحق أن تكون عظمى

بعد 11 عامًا.. هل انتهت مخططات وخطورة هذه الجماعة الإرهابية على مصر والمصريين؟

"ثقافة الحوار الوطنى": التخلص من الإخوان كان "هوى شعبيًا" والدليل كان 30 يونيو

كاتب صحفى: 30 يونيو كانت ثورة إنقاذ وإنجاز وتحديات كبرى

عبدالمعز: المساجد أحب البلاد إلى الله وحرصت على إعمارها الدولة المصرية

الأكثر قراءة

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

خيرى رمضان يعلق على رحيل أنتونى موديست من نادى الأهلى (فيديو)

نشأت الديهى يهاجم عصام حجى: حضورك تنصيب الرئيس السيسى لا يشرفنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر