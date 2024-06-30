إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية.. خطوة نحو تطوير التعليم العسكري (فيديو)

أكد اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا في عام 2022 بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، التي تضم جميع الكليات العسكرية، بهدف تخريج ضباط يتمتعون بالكفاءة اللازمة لخدمة القوات المسلحة، موضحًا أن الدراسة في الكلية تعتمد على نظام الساعات المعتمدة.

وأشار الطودي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن الرئيس السيسي وجه بالتعاقد مع أكبر الشركات العالمية لتطبيق نظام التعليم التفاعلي، مما أدى إلى شراء أدوات تعليمية تفاعلية تسهم في زيادة مهارات الطلبة في التواصل.

وأضاف أنه تم التعاون مع المعاهد والكليات في الدول الشقيقة، وتنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية، ودعوة جميع الجهات البحثية لمناقشة المواضيع ذات الصلة، بالإضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل، وإعداد مسابقة ابتكارات في المدارس والكليات لتنمية المهارات البحثية.

وأكد "الطودي" أن القيادة السياسية تدعم القوات المسلحة بأحدث المعدات لمواجهة كافة التحديات والعدائيات المحتملة، لضمان بقاء راية مصر مرفوعة دائمًا.