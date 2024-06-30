الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ باطنة يكشف أهمية مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

القضاء على قوائم
القضاء على قوائم الانتظار

قال أشرف عقبة، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تعد من أهم المبادرات التي نظمتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه المبادرة تضم الجراحات التي يحتاج فيها المواطن لعمليات كبرى خاصة بالعظام أو القلب أو جراحات العيون والكبد، مشيرًا إلى أن المريض قبل المبادرة كان ينتظر لوقت طويل جدًا حتى يحصل على الخدمة.

تحسين الخدمات التي تقدم بالمستشفيات

وتابع، أن المبادرة استطاعت عمل تحسين في الخدمات التي تقدمها المتستشفيات المحلية  كما أن الخدمة تقدم في أقرب مستشفى دون الحاجة للانتقال لمستشفيات العاصمة كما تم بناء العديد من المستشيفات وتطوير القديمة والتي وصلت لمستوى القيام بمثل هذه الجراحات الصعبة.
 

أستاذ أمراض الباطنة وائم الانتظار الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الجراحات المستشفيات

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