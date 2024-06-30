الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توغل مستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بغزة

غزة
غزة

لليوم الرابع على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف، حسبما أفادت التقارير.

وفقًا لوكالة سما الفلسطينية، أجرت 8 "بواغر" عسكرية إسرائيلية عمليات حفر، فيما نفذت جرافات عمليات تجريف وتدمير واسعة في الحي المذكور.

في السياق نفسه، حاصرت آليات الاحتلال عددًا من العائلات في محيط مسجد الشهداء، مع إطلاق نار كثيف من الطيران المسير.

وأضافت التقارير أن طيران الاحتلال المروحي من طراز "أباتشي" لا يزال يطلق النار بين الحين والآخر على مناطق متفرقة في الحي، في حين تُعتبر مناطق سوق البسطات ومفترق الشجاعية وشارع بغداد مناطق خطرة بسبب عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر". ووصول المواطنين إلى هذه المناطق يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم.

وبدورها، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتمركزة في شارع إخليل بمنطقة السنترال شرقي الحي، في محاولة لصد الهجوم والدفاع عن المدنيين والبنى التحتية.

تبقى الأوضاع متوترة في المنطقة، مع استمرار تدفق التقارير عن التطورات على الأرض وتبادل القصف والاشتباكات بين الجانبين.

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