الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء الطودي: القوات المسلحة تحقق إنجازات في التصنيع العسكري وحماية الأنظمة الدفاعية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

أكد اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، أن القوات المسلحة تسعى باستمرار لتطوير معداتها وتدريب أفرادها للوصول إلى أعلى مستويات الاحترافية وتحقيق الردع.

وأشار اللواء الطودي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بامتلاك قدرة التصنيع العسكري، موضحًا أن القوات المسلحة أنشأت مركزًا للبحوث يضم نخبة من الضباط لحل المشاكل الفنية لبعض المعدات وامتلاك التكنولوجيا المحظورة على الدولة المصرية، وأضاف أن القوات المسلحة نجحت في تصنيع العديد من المعدات بنسبة 100%.

كما أوضح، أن قوات الدفاع الجوي قامت بتصنيع منظومات لمواجهة الطائرات بدون طيار بالتعاون مع المراكز البحثية للقوات المسلحة، مستفيدة من القدرات الصناعية للهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي.

وفيما يتعلق بالحروب الحديثة، أشار اللواء الطودي إلى التوسع في استخدام الهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن قوات الدفاع الجوي اتخذت العديد من الإجراءات الفنية لحماية أنظمة الدفاع الجوي من هذه الهجمات.

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