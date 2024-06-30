الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناقد رياضي يوضح السبب الحقيقي وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

بيراميدز وسموحة
بيراميدز وسموحة

أوضح عثمان ابراهيم، الناقد الرياضي، هل تُعاد مباراة بيراميدز وسموحة بعد حريق غرفة الكهرباء باستاد الإسكندرية، وما هو السبب الحقيقي للحريق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"،مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية ETC""، مساء اليوم الأحد، السبب الرئيسي للحادث هو ارتفاع درجة الحرارة في غرفة الكهرباء والتي من الممكن تكون حصلت بسبب عوامل خارجية.

وأضاف أن المادة 42 واضحة في اللائحة أن تعاد المباراة في حالة وجود شرط واحد أن يكون هناك ظرف قهري، موضحًا أن الائحة واضحة لكل الأطراف وكل الأندية موقعة علي الشروط، مشدد أن رابطة الأندية أعلنت إعادة المباراة وهو ما اعترض عليه بيراميدز.

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