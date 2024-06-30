الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حلمي النمنم: بيان 3 يوليو حول 30 يونيو إلى ثورة حقيقية

الدكتور حلمي النمنم
الدكتور حلمي النمنم

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن ثورة 30 يونيو شهدت خروج أعداد ضخمة من المواطنين، حيث وصلت إلى 35 مليون نسمة وفقًا لبعض التقديرات، مما يمثل 40% من الشعب المصري في ذلك الوقت، موضحًا أن بيان 3 يوليو كان النقطة الفاصلة التي حولت مظاهرات 30 يونيو إلى ثورة حقيقية.

وأشار النمنم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن جماعة الإخوان كانت تعتقد أن مليشياتها التي نجحت في قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف وإهانة المواطنين ستكون قادرة على السيطرة على الشعب المصري، إلا أن ثورة 30 يونيو أفشلت هذه المحاولات ومنعت المساس بالمواطنين في الشوارع.

وأضاف، أن الرئيس المخلوع محمد مرسي أصدر بيانًا يطالب فيه بسلامة الخاطفين والمخطوفين في نفس الوقت، عندما تم اختطاف عدد من الجنود، معقبًا: "لأول مرة رئيس يدعو للحفاظ على سلامة الخاطفين، وهذا دليل على أنه كان واحدًا منهم".

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