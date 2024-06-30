الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشاري كبد يكشف أهم المبادرات الصحية في عهد الرئيس السيسي

الدكتور محمد منيسي،
الدكتور محمد منيسي،

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الكبد وأمراض الباطنة، إن الدولة المصرية  بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، طرحت العديد من المبادرات الصحية ومنها القضاء على فيروس سي.
 

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن يوجد منزل في مصر يكون خالي من وجود مريض فيروس سي به، مؤكدًا أنه تم القضاء عليه وأخذنا إشادة من منظمة الصحة العالمية والكثير من الصحف العالمية والتي نددت بالكثير من دول العالم الأول التي لم تستطع مواجهته.
 

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة، والعزم على إكمالها من خلال جزء ترغيبي وآخر ترهيبي الترهيب بأن الشخص لن يستطيع استخراج رخصة القيادة أو أي مستندات بدون الشهادة الصحية.

إدارة الدولة لأزمة كورونا


وأكد أن إدارة الدولة خلال فترة كورونا حازت على شهادة من دول العالم، كما تم التنديد بأداء الدول الأوروبية خاصة في مواجهة الأزمة.
وأشار إلى التأمين الصحي عند تطبيقه سيكون هناك رقابة شديدة ولن تستطيع أي مؤسسة تقديم خدمة طبية إلا ويكون تحت رقابة شديدة وبمعايير عالمية.
 

الدكتور محمد منيسي استشاري الكبد الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرات الصحية فيروس سي ازمة كورونا

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