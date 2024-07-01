الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يشغل أذهان المسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم بالبنوك، مقابل الجنيه المصري وجود استقرارا، حيث بلغت العملة الأمريكية اليوم ببنك مصر 48.08 جنيه للبيع، وقيمة 47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

وترصد "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، طبق التحديث الأخير بشأن أسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية إلى مبلغ 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الإثنين، مبلغ 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

التعاملات المسائية| بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29-6-2024 في البنوك

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 30-6-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.32 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.67 جنيه للشراء و60.85 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.45 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.89 جنيه للشراء و29.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.36 جنيه للشراء و156.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

التعاملات المسائية| بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29-6-2024 في البنوك

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 30-6-2024 مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سرب من الطائرات الحربية للاحتلال يحوم فوق القدس المحتلة

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

سعر الذهب اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يبدأ صرفها اليوم.. أسعار السلع التموينية لشهر يوليو

ناقد رياضى يوضح السبب الحقيقى وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر