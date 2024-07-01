سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

يشغل أذهان المسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم بالبنوك، مقابل الجنيه المصري وجود استقرارا، حيث بلغت العملة الأمريكية اليوم ببنك مصر 48.08 جنيه للبيع، وقيمة 47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

وترصد "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، طبق التحديث الأخير بشأن أسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية إلى مبلغ 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الإثنين، مبلغ 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.32 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.67 جنيه للشراء و60.85 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.45 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.89 جنيه للشراء و29.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.36 جنيه للشراء و156.86 جنيه للبيع.