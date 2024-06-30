سامح عاشور: الشعب في 30 يونيو أدرك إنه لم ينتخب رئيسًا لمصر وإنما عضوًا بمكتب الإرشاد

أوضح المحامي ونقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، بالأدلة لماذا يُعد 30 يونيو من أهم الأيام الفاصلة في تاريخ مصر الحديث.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المُذاع عبر فضائية ETC""، مساء اليوم الأحد، 30 يونيو تاريخ فاصل من التواريخ المهمة في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف أن التحول الذي حدث في 30 يونيو تحول في إعجاز، لأنه الشعب خلع رئيس جمهورية منتخب، وهذا هو الخلع الاجتماعي، وتم ببراعة الشعب المصري الذي أدرك خطورة المرحلة في عهد الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن الشعب في 30 يونيو أدرك أنه لم ينتخب رئيس جمهورية، ولكنه انتخب عضوا من أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.