الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات بزيادة أسعار السيارات بنسبة 25% وعودة "الأوفر برايس".. ما التفاصيل؟

السيارات
السيارات

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة متوقعة في أسعار السيارات بنسبة 25% وعودة ظاهرة الأوفر برايس، موضحًا أن هذا الوضع طبيعي نظرًا لوجود العديد من السيارات المحتجزة في الجمارك.

وأشار أبوالمجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الاستيراد التجاري والشخصي واستيراد ذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقفًا في الجمارك، وأن هناك تعديلات على نظام النافذة الجمركية مما أدى إلى عدم القدرة على تسجيل السيارات، وأضاف أن هناك 39 ألف سيارة محتجزة في الجمارك، مما يزيد من أسعار السيارات.

وشدد على ضرورة وجود فترة توفيق أوضاع قبل اتخاذ أي قرار وإصداره بشكل علني للجميع، مؤكدًا أن خروج السيارات من الجمارك بدأ منذ يوم الأربعاء، وأن زيادة الأسعار ليست في صالح المستهلك أو التاجر، وتابع: "نتوقع زيادة بنسبة 25% في أسعار السيارات، ولكن عند خروج السيارات هذا الأسبوع لن يكون هناك زيادة في أسعارها".

وأضاف أن نافذة الجمارك الخاصة ببند السيارات مغلقة ولا يتم التسجيل عليها، مما يعني عدم وجود استيراد، وأن المبادرة هي الحل الوحيد لفتح التسجيل في السيارات.

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