مصرع توأم داخل بانيو الشقة بكفر الزيات

لقى طفلان مصرعهما داخل بانيو شقة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

كان العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية إخطارا من العميد محمد شبل، مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ يفيد بمصرع طفلين شقيقين توأم داخل حمام المنزل، بمنطقة الشركة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات.

تبين العثور على جثتي طفلين شقيقين توأم وهما: الحسن.م.س. ا، والحسين.م.س.ا، وعمرهما عام ونصف داخل حمام المنزل.

تم نقل الجثث الى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة واخطرت النيابة التى امرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.