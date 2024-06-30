عمال أتراك يرفضون تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود بعد هبوطها اضطراريا

ذكرت شركة الطيران الإسرائيلية العال، اليوم الأحد، رفض عمال أتراك في مطار أنطاليا التركي تزويد إحدى طائراتها بالوقود، بعد هبوطها اضطراريا لإسعاف أحد الركاب الذي تعرض لوعكة صحية.

وأفادت الشركة الإسرائيلية، بأن إحدى طائراتها غادرت من وارسو متجهة إلى تل أبيب اليوم، وخلال الرحلة اضطرت لهبوط اضطراري في مطار أنطاليا بتركيا، عقب تعرض أحد الركاب لوعكة صحية وتم نقله لتلقي العلاج الطبي العاجل.

وأضافت الشركة أنه حين استعد طاقم الطائرة للإقلاع من جديد رفض العمال الأتراك تزويد الطائرة بالوقود، وفقا لموقع إسرائيل 24.

وقررت رحلة طيران العال رقم LY5102 إجراء هبوط اضطراري في تركيا بعد التشاور مع الطبيب الذي عالج الراكب على متن الطائرة، وأوصى بنقل المريض إلى المشفى بشكل عاجل.

وأشارت الموقع الإسرائيلي نقلا عن الشركة إلى أن الوقود نفد من الطائرة عقب الهبوط إلا أن موظفي الخدمات في المطار رفضوا إعادة ملء الخزانات، ما اضطر الطائرة للإقلاع إلى رودس كي تتزود بالوقود مرة أخرى قبل إقلاعها إلى إسرائيل.