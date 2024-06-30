ليالي مصر.. أعرف شروط وتفاصيل حضور حفل كايروكي بالإسكندرية

ينتظر جمهور وعشاق فريق كايروكي الحفل الغنائي الضخم المقرر إحياءه يوم 13 يوليو المقبل ضمن مشروع حفلات ليالي مصر الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يقام حفل فريق كايروكي على خشبة مسرح استاد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الإسكندرية ومن المتوقع أن يرفع الحفل شعار كامل العدد خاصة مع اقتراب نفاذ جميع تذاكر الحفل.

شروط وتفاصيل حضور حفل كايروكي بمشروع ليالي مصر

ويرصد الدستور في السطور التالية شروط وتفاصيل حضور حفل فريق كايروكي بمشروع ليالي مصر:

ووضع موقع تذكرتي المنظم للحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدة شروط لحضور الجمهور حفل فريق كايروكي وجاءت كالتالي:

لا يوجد استرجاع أو تبديل للتذاكر.

الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى شراء تذكرة كاملة.

لا يسمح دخول الحفل بالأطعمة والمشروبات.

تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل عصر يوم 13 يوليو.

يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

يستمر الحفل حتى منتصف ليل 13 يوليو.

وطرحت شركة "تذكرتي" تذاكر حفل فريق كايروكي ضمن مشروع ليالي مصر عبر موقعها الإلكتروني وقسمت إلى فئتين وجاءت كالتالي:

الفئة Fan Pit بمبلغ 850 جنيها مصريا.

الفئة Regular بمبلغ 450 جنيها مصريا.



مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات وكانت البداية خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم الماضي وأحيا كل من النجم رامي صبري والنجم حكيم والمطرب محمد عدوية والمطرب مسلم أولى حفلات المشروع وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا.

مشروع "ليالي مصر" مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

حفل حماقي بمشروع ليالي مصر

وأحيا النجم محمد حماقي يوم الجمعة الماضية حفلا غنائيا ضخما ضمن مشروع ليالي مصر وذلك داخل استاد الدفاع الجوي– 30 يونيو بالتجمع الخامس وسط إقبال جماهيري تخطى الآلاف ليرفع الحفل شعار كامل العدد.