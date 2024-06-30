الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليالي مصر.. أعرف شروط وتفاصيل حضور حفل كايروكي بالإسكندرية

حفل كايروكي ليالي
حفل كايروكي ليالي مصر

ينتظر جمهور وعشاق فريق كايروكي الحفل الغنائي الضخم المقرر إحياءه يوم 13 يوليو المقبل ضمن مشروع حفلات ليالي مصر الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يقام حفل فريق كايروكي على خشبة مسرح استاد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الإسكندرية ومن المتوقع أن يرفع الحفل شعار كامل العدد خاصة مع اقتراب نفاذ جميع تذاكر الحفل.

 

شروط وتفاصيل حضور حفل كايروكي بمشروع ليالي مصر

ويرصد الدستور في السطور التالية شروط وتفاصيل حضور حفل فريق كايروكي بمشروع ليالي مصر:

ووضع موقع تذكرتي المنظم للحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدة شروط لحضور الجمهور حفل فريق كايروكي وجاءت كالتالي:

  • لا يوجد استرجاع أو تبديل للتذاكر.
  • الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى شراء تذكرة كاملة.
  • لا يسمح دخول الحفل بالأطعمة والمشروبات.
  • تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل عصر يوم 13 يوليو.
  • يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • يستمر الحفل حتى منتصف ليل 13 يوليو.

 

وطرحت شركة "تذكرتي" تذاكر حفل فريق كايروكي ضمن مشروع ليالي مصر عبر موقعها الإلكتروني وقسمت إلى فئتين وجاءت كالتالي:

  • الفئة Fan Pit بمبلغ 850 جنيها مصريا.
  • الفئة Regular بمبلغ 450 جنيها مصريا.
  •  

مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات وكانت البداية خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم الماضي وأحيا كل من النجم رامي صبري والنجم حكيم والمطرب محمد عدوية والمطرب مسلم أولى حفلات المشروع وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا.

مشروع "ليالي مصر" مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

حفل حماقي بمشروع ليالي مصر

وأحيا النجم محمد حماقي يوم الجمعة الماضية حفلا غنائيا ضخما ضمن مشروع ليالي مصر وذلك داخل استاد الدفاع الجوي– 30 يونيو بالتجمع الخامس وسط إقبال جماهيري تخطى الآلاف ليرفع الحفل شعار كامل العدد.

فريق كايروكي كايروكي مشروع ليالي مصر حفلات ليالي مصر ليالي مصر

مواد متعلقة

ليالى مصر.. تذاكر حفل كايروكى بالإسكندرية توشك على النفاد

ليالى مصر.. نجاح كبير لحفل محمد حماقى باستاد 30 يونيو (فيديو)

كيف شارك نجوم الفن والغناء في ثورة 30 يونيو 2013؟ (صور)

مهرجان العلمين.. 30 حفلًا غنائيًا وبرامج ترفيهية على الطريقة العالمية

عودة السحر والفن والجمال.. نسخة جديدة من مهرجان العلمين وإعلان التفاصيل الإثنين المقبل

الإثنين.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين 2024

التذكرة بـ4000 جنيه.. محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا ببورسعيد

حلا شيحة لـ"الدستور": أعود للسينما من جديد بعد غياب 3 سنوات

الأكثر قراءة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

رسميًا.. "التنمية المحلية" تعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر