الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعبة المواد الغذائية تكشف عن 8 مقترحات لخفض أسعار السلع (فيديو)

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن لديهم ثمانية مقترحات تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية في مصر، موضحًا أن أولى هذه المقترحات هي التشجيع على الإنتاج المحلي، يليه تحسين البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر، كما أشار إلى أهمية تقليل التكاليف والمصاريف الإدارية والمالية، بما في ذلك حلقات الوصل والسماسرة.

وأضاف المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مكافحة الاحتكار وضمان نزاهة السوق لتحقيق المنافسة العادلة هي من بين المقترحات التي تساهم في خفض الأسعار، مؤكدًا على ضرورة تحسين النقل والتوزيع لتقليل تكاليف النقل وتحديد احتياجات السوق بدقة.

وأشار، إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لخفض أسعار السلع الغذائية، مشددًا على أهمية وجود خطة متكاملة تشارك فيها جميع الهيئات والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أنهم لم يتواصلوا مع أي جهة لتنفيذ هذه المقترحات حتى الآن.

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