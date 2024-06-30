تفاصيل اجتماع كولر مع لجنة التخطيط في الأهلي

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، عدة اجتماعات برئاسة محسن صالح وزكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

بدأت بجلسة مطولة مع إدارة الـ«سكاوتنج» لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية.

لاسيما بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول، إذا ما كانت هناك حاجة إليهم بعد الاستماع للرؤية الفنية وتحديد احتياجات الفريق.

وعقب هذه الجلسة كان هناك اجتماع آخر مع كولر المدير الفني للأهلي، بحضور خالد بيبو مدير الكرة.

واستمعت اللجنة إلى رؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق على المزيد من النجاحات والانتصارات في الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والقاري.

واختتمت اللجنة اجتماعاتها مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لمناقشة استعدادات القطاع للموسم الجديد، ومع شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية للاطمئنان على انطلاقة قوية لفريق الكرة النسائية.