الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيابة مدينة نصر تصطحب المتهم بقتل زوجته لتمثيل جريمته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اصطحب فريق من نيابة مدينة نصر المتهم بقتل زوجته طعنًا بمدينة نصر لتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.

وأمرت النيابة بتصرحت بدفن جثمان الزوجة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السكين التي قام بتنفيذ الجريمة بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يبلغ من العمر 42 عامًا شك في سلوك زوجته البالغة من العمر 40 عامًا، فقام بتسديد 13 طعنة لها أودت بحياتها في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها عدة طعنات.

على الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 40 عامًا ترتدي كامل ملابسها وبها 13 طعنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها البالغ من العمر 42 عامًا.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة باستخدام سكين مطبخ بسبب شكه في سلوك زوجته.

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