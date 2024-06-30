"الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اعتبارًا من الغد (فيديو)

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج كان ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، حيث شهدت شواطئ البحر المتوسط في مطروح والعلمين والإسكندرية ارتفاعًا في الأمواج وصل إلى 3 أمتار، ما أدى إلى إغلاق بعض الشواطئ، موضحة أن هذا الارتفاع يعود إلى سرعات الرياح العالية.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن سرعات الرياح ستبدأ في التراجع اعتبارًا من الغد، ما يجعل البحر المتوسط مؤهلًا لأعمال الصيد والملاحة والتنزه، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات رجال حماية الشواطئ، ومحذرة من التعمق في المياه، كما نوهت بأن البحرين الأحمر والمتوسط سيكونان معتدلين، ما يتيح الاستمتاع بالأجواء.

وفيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة، كشفت غانم أنه اعتبارًا من الغد ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا يتراوح بين درجتين و3 درجات، وستستمر هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة على معظم المحافظات.