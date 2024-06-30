مراسل القاهرة الإخبارية: للمرة الأولى منذ 10 سنوات القواعد الأمريكية بأوروبا ترفع مستوى التأهب

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع حالة التأهب القصوى في القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء أوروبا، بسبب ما قيل أنه تهديد إرهابي محتمل.

وأضاف "جبر"، أن في الحقيقة تفاصيل كثيرة متاحة بشأن هذا التقرير الذي أوردته شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، فعلى المستوى الرسمي قائد القيادة الأمريكية الأوروبية رفض التعليق على هذا التقرير الإخباري وقال إن القوات الأمريكية في أوروبا في حالة تأهب مستمره، وليس في الوقت الراهن فقط.

وتابع، أن أحد المسؤولين يقول إن حالة التأهب ربما لم تشهدها القوات الأمريكية في أوروبا ربما لعشر سنوات سابقة وهي المرة الأولى التي تشهد في ما يسمى حالة حماية القوات، مؤكدًا أن هناك مخاوف من تهديدات تتعلق بالأفراد التابعين للقوات الأمريكية أو المنشآت التابعة للجيش الأمريكي.