طارق شكري: صراحة الرئيس تقطع الطريق على المزايدين.. ومصر ترسم مكانها بين العمل والأمل

هنأ النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو 2013، قائلا: “ثورة غيرت تاريخ مصر وأعادت الوطن المفقود، وقضت على المد الديني وقادت نحو تغيير حقيقي بأيدي الرئيس السيسي في مختلف المجالات”.

ولفت شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى ثورة 30 يونيو، إن الدولة المصرية تمضي على طريق التنمية والنهضة، إنه لا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين، مشيرا في حديثه إلى كل المصريين وإلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم، بأنه يعلم بشكل كامل حجم المعاناة، وأن شغله الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل، وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام.

وأضاف وكيل إسكان النواب، أن صراحة الرئيس السيسي نؤكد للمصريين جميعا مدى شفافية القيادة السياسية ووعيها بالتحديات والمخاطر والصعاب التي تمر بالوطن، ما يقطع الطريق على أي مزايدة من جانب قوى الشر.

وأوضح النائب أن مصر قادمة بإذن الله وعلى الطريق وإن كان صعب، موضحًا أنه "بين العمل والأمل مصر ترسم مكانها باذن الله".

واختتم المهندس طارق شكري، بالإشارة لكلمة الرئيس السيسي بأن مصر تقف على أرض صلبة كدولة، مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب، ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الأفدنة، مؤكدا: “هذه نهضة حقيقية ودولة راسخة ثابتة وواحدة من الايجابيات الكبيرة لثورة 30 يونيو”.