الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد كثرة الشكاوى من "فيزياء" الثانوية العامة.. أهم الإجراءات العاجلة لـ"التعليم"

نيفين شحاتة
نيفين شحاتة

كشفت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ومسئول ملف التعليم، عن أهم الإجراءات العاجلة لوزارة التربية والتعليم، بعد كثرة الشكاوي من امتحان "الفيزياء" للثانوية العامة.

وقالت الدكتورة نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"،مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية ETC""، مساء اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم حرصت على طمأنة الطلبة وقالت إنه تم تشكيل لجنة فنية محايدة لمراجعة أوراق الامتحان ومتابعة مطابقة الأسئلة للمواصفات من عدمه.

وأضافت أن اللجنة ستحقق هل هناك أسئلة بها أخطاء أو الأسئلة ممكن يكون لها أكثر من إجابة صح، وأن الوزارة أكدت أنه إذا ثبت وجود أي مشكلة أو أي أخطاء في ورقة الأسئلة فإن القرار سيكون في مصلحة الطالب نفسه.

وأكدت أن الدكتور رضا حجازي أصدر توجيهاته العاجلة بإنشاء لجنة مختصة على وجه السرعة لتقوم بمراجعة ورقة الامتحان ومطابقتها للمواصفات، وذلك ليتم التأكد أن الأسئلة لا يوجد بها أي أخطاء وخاصة أسئلة الاختيار بين متعدد التي قال الطلاب إن أسئلتها كان يحتمل لها أكثر من إجابة.

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