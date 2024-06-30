علي نور: 30 يونيو جاءت بقيادة وطنية عظيمة حققت طموحات الوطن

هنأ النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري العظيم وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: “ثورة استرداد الوطن بعد وعي الشعب بخطر حكم جماعة الإخوان الإرهابية”.

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى الرسائل التي وردت في كلمة الرئيس السيسي، وتعبر عن الإنجازات والطموحات التي تحققت على أرض مصر جراء ثورة 30 يونيو، وكما قال الرئيس السيسي في كلمته، انتقلنا من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، وقضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات، واليوم نقف على أرض صلبة دولة؛ ذات مؤسسات راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب، وذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وتابع النائب، أن كلمة الرئيس السيسي الواضحة للجميع في ذكرى 30 يونيو، كشفت للمصريين جميعا، إن مصررغم التحديات تمضى على طريق التنمية والنهضة ولا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصرى فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

واختتم النائب علي نور حسين، أنه مهما قيل في إيجابيات ثورة 30 يونيو فيكفي أنها أوقفت الإرهاب والتطرف، وجاءت بقيادة وطنية ممثلة في الرئيس السيسي حقق طموح المصريين في دولة قوية وجمهورية جديدة ولا يزال.