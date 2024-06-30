الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علي نور: 30 يونيو جاءت بقيادة وطنية عظيمة حققت طموحات الوطن

النائب علي نور حسين،
النائب علي نور حسين،

هنأ النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري العظيم وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: “ثورة استرداد الوطن بعد وعي الشعب بخطر حكم جماعة الإخوان الإرهابية”.

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى الرسائل التي وردت في كلمة الرئيس السيسي، وتعبر عن الإنجازات والطموحات التي تحققت على أرض مصر جراء ثورة 30 يونيو، وكما قال الرئيس السيسي في كلمته، انتقلنا من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، وقضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات، واليوم نقف على أرض صلبة دولة؛ ذات مؤسسات راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب، وذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وتابع النائب، أن كلمة الرئيس السيسي الواضحة للجميع في ذكرى 30 يونيو، كشفت للمصريين جميعا، إن مصررغم التحديات تمضى على طريق التنمية والنهضة ولا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصرى فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

واختتم النائب علي نور حسين، أنه مهما قيل في إيجابيات ثورة 30 يونيو فيكفي أنها أوقفت الإرهاب والتطرف، وجاءت بقيادة وطنية ممثلة في الرئيس السيسي حقق طموح المصريين في دولة قوية وجمهورية جديدة ولا يزال.

إجازة ثورة 30 يونيو أحتفالية كبري بذكري ثورة 30 يونيو إنجازات ثورة 30 يونيو مجلس النواب ٣٠ يونيو

مواد متعلقة

مصطفى الفقي: ثورة 30 يونيو نقلة نوعية في الشخصية المصرية

الأكثر قراءة

ناقد رياضي يوضح السبب الحقيقي وراء إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

رسميًا.. "التنمية المحلية" تعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خيرى رمضان يعلق على رحيل أنتونى موديست من نادى الأهلى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر