الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد محسن: مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين

النائب احمد محسن،
النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ،

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، قائلا: “مصر تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القوى الكبرى في العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبي”.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي، موضحا: “القيادة السياسية نجحت في تعزيز علاقات مصر الخارجية”.

ونوه بما ذكره الرئيس السيسي في كلمته، أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يأتي فى وقت شديد الدقة وتحديات عدة تواجه العالم، وأن مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات كما قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر.

وشدد نائب الصعيد على أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، سيكون فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، كما أن انعقاده رسالة ثقة فى الاقتصاد المصري.

واختتم تصريحه قائلا إن الدولة تواصل خطواتها الاقتصادية بتوجيهات الرئيس السيسي، وتعمل على تمتين علاقاتها بمختلف القوى الكبرى في العالم ومنها الاتحاد الأوروبي.

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