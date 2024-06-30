استبعاد كهربا.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 المؤجلة من دوري نايل.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غد الإثنين في الجولة 13 المؤجلة من بطولة دوري نايل.

وشهدت قائمة الأهلي العديد من اللاعبين المستبعدين، على رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا بعد أزمته الأخيرة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقب مباراة فاركو ورفضه المشاركة في مران اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

ضمت قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع؛ كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كريم نيدفيد، رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

المستبعدون: عمر كمال عبدالواحد- محمود متولي- محمود عبدالمنعم كهربا- بيرسي تاو- حمزة علاء- كريستو- علي معلول- كريم الدبيس- مصطفى مخلوف- أحمد نبيل كوكا.