ما تفاصيل إزالة صفة الإرهاب عن "حزب الله"؟.. أستاذ الدراسات الإيرانية يوضح

أكد الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا، دعمه لقرار جامعة الدول العربية بإزالة صفة الإرهاب عن حزب الله، موضحًا أن إعلان القرار من خلال لقاء مباشر بين السفير حسام زكي وحزب الله يعزز تلاحم الصف العربي ولبنان.

وأشار حماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدول العربية تقف بجانب لبنان ولن تسمح بجرائم المحتل الصهيوني التي تهدد الاستقرار والأمن العربي وتؤدي إلى حرب إقليمية شاملة مثل إيران، معربًا عن رضاه لأول مرة عن جامعة الدول العربية لاتخاذها قرارًا استراتيجيًا مهمًا بعدم ترك لبنان لدولة إقليمية أخرى.

وأكد أن قرار جامعة الدول العربية يهدف إلى توحيد الصفوف العربية، وهو رسالة واضحة لإسرائيل ونتنياهو وكافة أركان الاحتلال الإسرائيلي بأن الدول العربية، وخصوصًا مصر والسعودية والإمارات، ستدعم حزب الله في تصديه لأي اعتراض إسرائيلي على لبنان، وأضاف: "على تل أبيب أن تعي أن الدول العربية في صف واحد بجانب لبنان".

وشدد على أن جميع الدول العربية ستدعم حزب الله في مقاومته لأي اعتداء إسرائيلي على لبنان بعد قرار الجامعة العربية.