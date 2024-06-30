الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تحصد ميداليتين في بطولة بولزانو الدولية للغطس بإيطاليا

بعثة المنتخب المصري
بعثة المنتخب المصري للغطس

حصدت بعثة المنتخب المصري للغطس على ميداليتين فضيتين خلال منافسات بطولة بولزانو الدولية التي أقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصل الزوجي مها عامر ومحمد فاروق على فضية 3م كما حصل الزوجي ملك توفيق ورامز ضياء على فضية 10م.

وفي باقي المسابقات الفردية حصل محمد فاروق على المركز الرابع وحصلت مها عامر على المركز الخامس في منافسات سلم 3م متحرك.

كما حصلت ملك توفيق على المركز السادس ورامز ضياء على المركز العاشر في منافسات سلم 10م ثابت. 

وقدم المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للبعثة على حصد ميداليتين خلال المنافسات مؤكدا أن المشاركة في البطولة يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضمت الدول المشاركة في بطولة بولزانو الدولية مصر - كندا - ألمانيا - إيطاليا - إسبانيا -  كولومبيا - كوبا - النرويج - أوزباكستان.

تكونت البعثة المصرية للغطس من 4 لاعبين وهم محمد فاروق ومها عامر ورامز ضياء وملك توفيق.

ترأس بعثة المنتخب المصري للغطس كابتن إسلام صميدة عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للسباحة والدكتور زكريا ضو  المدير الفني وكابتن براين - الخبير الأجنبي وكابتن محمد حسن - عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي.

الجدير بالذكر أن الرباعي، محمد فاروق، رامز ضياء، مها عامر، وملك توفيق ضمنوا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من خلال منافسات البطولة الإفريقية.

الاتحاد المصرى للسباحة اوزباكستان الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس استعداد ا لدورة الألعاب الأولمبية باريس

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