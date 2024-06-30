الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نبيل أبوردينة: لا شرعية لأي وجود أجنبى على الأراضى الفلسطينية

ابو ردينة
ابو ردينة

علق الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأحد، على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية.

وقال أبو ردينة، إنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وإن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شئونه.

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وتابع: "كذلك لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فحكومة الاحتلال ورئيسها سيكونوا واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد أبو ردينة أن مؤامرة تهجير الشعب الفلسطيني رفضناها بالمطلق ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها".

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية على أن السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير، مؤكدا أن قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية.

 

الرئاسة الفلسطينية الاحتلال فلسطين إسرائيل أرض فلسطين

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