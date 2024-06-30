الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يشكر موديست.. ويتمنى له التوفيق

موديست
موديست

وجّه النادي الأهلي الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.

وأكد تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، أسهمت في إحراز ثلاث بطولات، وكان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية.

وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق. وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الأسبوع الـ١٣ لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك عمر كمال في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما واصل بيرسي تاو تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة، أمس، للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

حقق الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

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