قصة نجاح في ذكرى 30 يونيو.. مصر تدخل موسوعة جينيس في الكشف عن الأورام السرطانية

أطلقت وزارتا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي اليوم الأحد 30 يونيو فعاليات حملة "من بدري أمان"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في تسع محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تواجد الحملة المكثف "من بدري أمان" للسيدات بداية من سن 18 عاما، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث سيتم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة 6000 رائدة اجتماعية من أصل 15 ألف رائدة اجنماعية من أحل التنمية المستدامة وتيسير وصول أفضل الخدمات للمواطنين وتوعيتهم عبر الإقبال على الحملات الطبية والاجتماعية والاطمئنان على صحتهم.

تعزيز صحة الأسرة والمرأة فى مصر

وأكدت القباج، أن التضامن الاجتماعي تتشرف بتقديم كافة سبل الدعم لوزارة الصحة والسكان في تعاون وثيق من أجل تعزيز صحة الأسرة والمرأة، وذلك من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية الوسيطة والقاعدية القريبة إلى المجتمع، وأن التضامن تشمل ذلك التعاون من خلال برنامج "تكافؤ الفرص" الممول من موازنة الدولة للتضامن الاجتماعي.

كما أفادت بأهمية التعاون بين مديريات الصحة والسكان ومديريات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف طاقات وعلاقات الرائدات الاجتماعيات في توعية وتعبئة المواطنين للإقدام والكشف المبكر ليطمئنوا على صحتهم.

كما أوضحت أن الحملة انطلقت اليوم في 10 محافظات وهي القاهرة والقليوبية والبحيرة ودمياط والإسكندرية، والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج، من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، وشملت الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرات السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.. موجهة الشكر للمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والفرق الطبية والرائدات الاجتماعية ومديريات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي في المحافظات التي جرى فيها الإنجاز الكبير لجهود كبيرة في تيسير وصول خدمات أفضل للمواطنين عبر 10 مبادرات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لجهودها الكبيرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين عبر الكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن محاربة الفقر في المحافظات ليس فقط بالدعم العيني أو النقدي، ولكن عبر التوعية والتنمية المستدامة، والمبادرات التي تهتم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد د. محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات والمبادرات الرئاسية للصحة العامة أن ما تحقق اليوم بتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس يعد إنجازا كبيرا يضاف الجهود الحكومية الصحية بالتعاون مع جمعية منظار عنق الرحم.. مشيدا بالفريق الطبي وجهوده اليوم في 9 محافظات للكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية، عبر علاج أكثر من 6 آلاف مواطن في 6 ساعات فقط، ما يؤكد قدرة الدولة الكبيرة في علاج المواطنين والاطمئنان على صحتهم.

وتلا د. محمد حساني كلمة وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، الخاصة بنجاح الدولة في كسر الأرقام القياسية، مشيدا بالمبادرات الرئاسية الصحية منذ عام 2018 وحتى اليوم، والتي نقلت مصر نقلة نوعية في المجال الصحي، حيث نفذت المبادرات الرئاسية أكثر من 130 مليون فحص للمواطنين.. موجها الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعية المصرية لمنظار عنق عنق الرحم والفرق التطوعية من أجل وقاية فعالة وصحة أفضل للمواطنين.

جانب من الإحتفالية

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم أن دعم وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي من الركائز الأساسية لإنجاح الحملة، حيث يتم مشاركة 6000 رائدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لنشر الوعي عن أهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة لحث المواطنين على المشاركة، متمنيا مشاركة كل المواطنين والاستفادة بالخدمات المقدمة للأطمئنان على صحتهم.، وخاصة المبادرات الرئاسية الصحية وخاصة المتعلقة بالكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية.

واستعرض د. محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم جهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية خاصة الرئة والقولون والبروستاتا والكبد والاعتلال الكلوي.. موجها الشكر لشركات الأدوية المساهمة في نجاح المبادرة الرئاسية وتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة للكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية.. مشيدا بالمجهود الكبير الذي قدمته الفرق الطبية بحملة من بدري أمان والبالغ عددهم 600 فرد في 9 محافظات لأكثر من 5 آلاف سيدة و900 رجل.

مسح لعدد 3860 مواطنا في 480 دقيقة

وأوضح أنه على هامش الحملة تم تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو عمل مسح لعدد 3860 مواطنا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة، وتم تلقي جميع الخدمات مجانا، مشيرا إلى الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بالمسرح الكبير بقلعة صلاح الدين الأيوبي مع إضاءة القلعة باللون البنفسجي؛ إحياء لفعاليات حصول مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر علامة توعية بالسرطان، وتعرب الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عن سعادتها في استكمال المسيرة عبر الإعلان عن قصة نجاح جديدة بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، ومبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، بحضور وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ورئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وأعضاء اللجان العلمية لمبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ولفيف كبير من ممثلي الهيئات والشركات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعلى جانب آخر، ثمن قيادات شركات الأدوية خلال المؤتمر الجهود الحكومية والمبادرات الرئاسية بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل التوعية والكشف المبكر للأمراض السرطانية فضلا عن صحة المرأة.

ووجه قيادات الشركات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام الكبير الذي شهدته الدولة من أجل صحة المواطنين خلال السنوات الماضية، بأفضل المعايير العالمية، ومنها مكافحة الأورام السرطانية والقضاء على فيروس سي بأفضل العلاجات.

ووجه الوليد عثمان محكم موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية الشكر للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية بتسجيل رقم قياسي جديد بمعدل 8 كشوفات في الدقيقة الواحدة عن 5 أمراض سرطانية.. وسلم محكم موسوعة جينيس شهادات كسر 5 أرقام قياسية في الكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية ومنها تلرئة والقولون والثدي والكبد والبروستاتا، مما يجعل وزارة الصحة المصرية أكبر مؤسسة عالمية تسجل أرقام قياسية في علاج الأمراض السرطانية.

وكرمت وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم كل القائمين على النجاح الكبير الذي حققته الدولة اليوم، وخاصة مسئولي المبادرات الرئاسية واللجان العلمية ومسئولي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.